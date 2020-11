DJ MARKET TALK: BBVA pode reforçar posição de mercado em Espanha com Sabadell

(DJ Bolsa)-- O BBVA pode reforçar a sua posição de mercado em Espanha através de uma fusão com o Banco de Sabadell, diz o ING. Os dois bancos espanhóis disseram no início desta semana que estavam em negociações sobre uma possível fusão, acrescentando que começaram o processo de due diligence e escolheram consultores externos. O BBVA pode financiar o negócio através dos proveitos com a venda da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone