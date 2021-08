DJ MARKET TALK: BCE acelerou compras de dívida empresarial na semana passada

(DJ Bolsa)-- O BCE acelerou as compras de obrigações empresariais na semana passada, arrecadando EUR1,4 mil milhões, de acordo com dados oficiais publicados na segunda-feira. "Considerando os mercados primários muito lentos, o BCE voltou a sua atenção para as compras no mercado secundário", refere Timothy Rahill, do ING, acrescentando que isto dá um suporte acrescido aos spreads. As compras líquidas do Programa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

