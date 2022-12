DJ MARKET TALK: BCE afastou por completo a discussão de mudança política

(DJ Bolsa)-- Se o Banco Central Europeu tinha um objetivo para a reunião de dezembro era colocar ponto final a qualquer discussão nos mercados sobre uma mudança de postura política, disse Matteo Cominetta, responsável de research macroeconómico da Barings Investment Institute. "Conseguiram", disse Cominetta numa nota, acrescentando que os mercados pararam de reduzir as expectativas para as taxas do BCE, invertendo a tendê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.