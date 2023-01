DJ MARKET TALK: BCE ainda deve subir taxas significativamente

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Landesbank Baden-Wuerttemberg esperam que o Banco Central Europeu suba as taxas de juro 50 pontos base em cada uma das reuniões de fevereiro e março, e esperam pelo menos uma subida de 25 pontos base no segundo trimestre, diz o analista sénior de rendimento fixo Elmar Voelker, numa nota. O analista elevou a previsão para o pico da taxa de depósito do BCE 25 pontos base para 3,25% e não espera qualquer corte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.