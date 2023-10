DJ MARKET TALK: BCE ajudou a reduzir subida dos preços - Lagarde

(DJ Bolsa)-- A inflação na Zona Euro está a diminuir em parte graças ao esforço político do Banco Central Europeu, diz a presidente Christine Lagarde ao francês La Tribune. "A inflação persiste, mas está a diminuir e mesmo a descer consistentemente. Isso são boas notícias", disse Lagarde. No mês passado, o BCE subiu novamente as taxas de juro, mas sinalizou que pode ter chegado ao fim do ciclo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.