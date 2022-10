DJ MARKET TALK: BCE atinge em breve zona de política monetária neutra

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu vai atingir em breve a zona de política monetária neutra, disse Martin Wolburg, economista da Generali Investments, numa nota de research. Wolburg antecipa um aumento de 75 pontos base da taxa de juro na reunião do BCE de quinta-feira, em linha com as expectativas do mercado, e a sinalização de mais subidas dos juros. "Com a inflação em torno de 10% em termos homólogos, pressão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.