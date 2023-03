DJ MARKET TALK: BCE aumenta outlook do crescimento da Zona Euro para 2023

(DJ Bolsa)-- A descida dos preços da energia e o desempenho mais forte do que o esperado da economia levaram o BCE a rever em alta a previsão para o crescimento na Zona Euro em 2023 para 1% face a uma expansão de 0,5% esperada anteriormente em dezembro. A economia deve acelerar para 1,6% em 2024 e 2025 devido à melhoria da confiança, uma recuperação dos rendimentos e um mercado laboral robusto, mas isto é mais reduzido do que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.