DJ MARKET TALK: BCE baixa projeções de inflação mas sobe as do indicador subjacente

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu reduziu o outlook geral da inflação nas projeções macroeconómicas divulgadas esta quinta-feira, mas sinalizou que a inflação subjacente deve permanecer persistentemente elevada este ano. O banco central vê agora a inflação numa média de 5,3% em 2023, 2,9% em 2024 e 2,1% em 2025, contra as estimativas anteriores de 6,3%, 3,4% e 2,3%, respetivamente. No entanto, as pressõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.