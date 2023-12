DJ MARKET TALK: BCE corta previsões da inflação para 2024, 2025

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu cortou as expectativas da inflação para os próximos anos, prevendo-se que os aumentos dos preços homólogos se aproximem do alvo de 2% em 2025. O banco espera agora que a inflação ronde uma média de 2,7% em 2024 e 2,1% em 2025, face a 2,9% e 2,2%, respetivamente, nas previsões de setembro. "A inflação subjacente abrandou ainda mais. Mas as pressões dos preços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.