DJ MARKET TALK: BCE deve abrandar ritmo de subidas dos juros

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve abrandar o ritmo de aumento das taxas de juro para 50 pontos base na próxima semana, depois de subir 75 pontos base em setembro e outubro, enquanto mantém uma mensagem firme de combate à inflação, disse o SEB. Um aumento de 0,5 pontos percentuais permitiria ao BCE decidir cessar totalmente os reinvestimentos no programa de compra de ativos, disse Jussi Hiljanen, estratega-chefe para as taxas de USD ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.