DJ MARKET TALK: BCE deve adiar restrição quantitativa até primeiro trimestre de 2023

(DJ Bolsa)-- Para conseguir atingir o objetivo de estabilidade dos preços sem pôr em causa a estabilidade financeira, o Banco Central Europeu terá de adiar temporariamente o ajuste do tamanho do seu balanço, diz Mabrouk Chetouane, responsável global de estratégia de mercado da Natixis Investment Managers. "Qualquer programa de restrição quantitativa terá de esperar até ao primeiro trimestre de 2023, assim que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.