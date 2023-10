DJ MARKET TALK: BCE deve anunciar revisão do balanço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Há uma elevada probabilidade de o Banco Central Europeu anunciar uma revisão do blaanço para determinar o montante de restrição quantitativa necessário e para quais programas de compra de ativos, diz Robert Dishner, gestor sénior de portefólio de ativos de rendimento fixo de vários setores da Neuberger Berman. "É uma situação difícil, se reduzirem o Programa de Compra de Ativos, estarã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.