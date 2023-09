DJ MARKET TALK: BCE deve aproveitar hipótese para subir taxas enquanto pode

(DJ Bolsa)-- A lenta queda da inflação e janela de oportunidade cada vez mais pequena estão entre as principais razões pelas quais o Banco Central Europeu deve subir as taxas de juro uma última vez esta quinta-feira, dizem os economistas do UniCredit Research numa nota. Embora a decisão seja renhida, a tendência descendente da inflação ainda é muito reduzida para muitos dos elementos do conselho de governadores do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.