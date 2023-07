DJ MARKET TALK: BCE deve aumentar dependência dos dados

(DJ Bolsa)-- Os atrasos incertos da transmissão da política monetária e um verão preenchido por dados vão dar ao conselho de governadores do Banco Central Europeu ainda mais motivos para reforçar a retórica dependente dos dados e não se comprometer com futuras decisões esta semana, refere Francois Cabau e Hugo Le Damany, economistas para a Zona Euro da AXA Investment Managers, numa nota. Em linha com o mercado, os economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.