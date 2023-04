DJ MARKET TALK: BCE deve aumentar juros em cada uma das três próximas reuniões

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode aumentar as taxas de juro num total de 75 pontos base ao longo dos próximos três meses, de acordo com as expectativas dos analistas do DZ Bank. "Contudo, há alguma incerteza sobre o tamanho do aumento na próxima reunião de 4 de maio", diz o analista do DZ Bank Christian Reicherter, numa nota. Tendo em conta o panorama incerto, os analistas do DZ Bank favorecem uma postura mais cautelosa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.