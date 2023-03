DJ MARKET TALK: BCE deve aumentar mais as taxas no 2T após dados do IPC

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro abrandou ligeiramente em fevereiro, mas os preços da energia foram a única razão para tal, diz Paolo Grignani, economista sénior da Oxford Economics, numa nota. A inflação subjacente aumentou mais, com os preços dos serviços a acelerarem acentuadamente, diz. As pressões desinflacionistas dos mercados de energia devem aumentar nos próximos meses, mas a inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.