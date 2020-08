DJ MARKET TALK: BCE deve aumentar o Programa de Compra de Ativos

(DJ Bolsa)-- O HSBC espera que o Banco Central Europeu aumente as compras mensais de EUR20 mil milhões sobe o Programa de Compra de Ativos para EUR40 mil milhões em dezembro, diz Chris Hare, economista sénior do banco. As economias da Zona Euro devem registar uma subida "mecanizada" no terceiro trimestre mas alguns indicadores estão a começar a apontar para "efeitos duradouros", que o HSBC acha que vão tornar mais difícil para as economias ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone