DJ MARKET TALK: BCE deve aumentar taxa em reuniões entre julho e próximo maio

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank espera uma subida de 25 pontos base da taxa de depósito em cada reunião do Banco Central Europeu entre julho deste ano e maio do próximo ano, diz Christoph Rieger, responsável de research de taxas e crédito do banco alemão numa nota. "Isto levaria a taxa de referência para 1,25%, que estaria perto do nível que o BCE vê como neutral -- mas ainda significativamente abaixo das nossas estimativas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone