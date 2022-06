DJ MARKET TALK: BCE deve aumentar taxas em passos pequenos mas estáveis

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu vai aumentar a taxa de depósitos, atualmente nos -0,50%, em 25 pontos base em reuniões consecutivas, elevando-a para uns ligeiramente restritivos 1,5% em junho de 2023, refere a equipa de analistas do Goldman Sachs numa nota, com um primeiro aumento previsto para julho. "Embora vários governadores de bancos centrais nacionais tenham mostrado abertura para aumentos de 50 pontos base, vemos uma barreira elevada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

