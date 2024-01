DJ MARKET TALK: BCE deve começar a cortar juros em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve realizar o primeiro corte das taxas de juro em abril e reduzir os juros num total de 100 pontos base em 2024, mais 100 pontos base em 2025, afirma Reinhard Cluse, economista do UBS Global Research. Prevendo uma longa série de cortes trimestrais de 25 pontos base das taxas, o UBS Global Research prevê que a taxa de depósito seja reduzida para uma taxa amplamente neutra de 2% até ao final de 2025, face aos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.