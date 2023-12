DJ MARKET TALK: BCE deve começar a cortar taxas em junho - Santander CIB

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Santander CIB alteraram a projeção para as medidas do Banco Central Europeu e estimam agora o primeiro corte de taxas para junho em vez de setembro, uma vez que a inflação está a abrandar mais que o esperado. O Santander vê agora uma probabilidade de 50% de um corte de taxas em junho de 2024 e de 30% em setembro. O Santander continua a prever uma normalização gradual das taxas do BCE, com um corte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.