DJ MARKET TALK: BCE deve continuar a aumentar os juros em 2023

(DJ Bolsa)-- Nem o pico da inflação nem a recessão são motivos para o Banco Central Europeu se conter no aumento das taxas de juro no primeiro trimestre de 2023, disse Aneeka Gupta, diretora de research de macroeconomia da WisdomTree. No entanto, ambos os fatores sugerem que os riscos tendem a um ritmo mais lento de restrição, disse Gupta. A WisdomTree prevê que o BCE diminua o ritmo de aumento das taxas de juro para 50 pontos base ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.