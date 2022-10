DJ MARKET TALK: BCE deve continuar a subir taxas no curto prazo

(DJ Bolsa)-- O BNY Mellon Investment Management prevê que o Banco Central Europeu continue a apostar na restrição mais forte no curto prazo, com mais uma subida de taxas de 75 pontos base esta semana, levando a taxa de depósito para 1,5%, diz Lale Akoner, estratega sénior de mercado. "O subir as taxas esta semana e em dezembro, o BCE ganha margem para fazer uma pausa no início do próximo ano, quando poderá ver melhor o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.