DJ MARKET TALK: BCE deve continuar com subidas apesar de crescimento fraco

(DJ Bolsa)-- Ainda que existam crescentes provas de que a atividade económica da Zona Euro está a perder ímpeto, o Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro mais 25 pontos base na quinta-feira e não deve dececionar, diz Jill Hirzel, especialista sénior de investimento da Insight Investment. A responsável espera que o BCE aproveite o tempo até à próxima reunião em meados de setembro para avaliar o impacto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.