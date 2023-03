DJ MARKET TALK: BCE deve continuar com subidas das taxas com nova onda de inflação

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação da Zona Euro significam que é quase certo que o Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juro principais em mais 50 pontos base na reunião de março, diz Christoph Weil, economista sénior do Commerzbank. As expectativas de uma forte descida da taxa de inflação em fevereiro não foram alcançadas, diz, visto a inflação principal ter abrandado apenas ligeiramente para 8,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.