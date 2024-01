DJ MARKET TALK: BCE deve cortar juros em 2024, diz governador do Banco de França

(DJ Bolsa)-- Embora seja demasiado cedo para declarar vitória sobre a inflação elevada, o Banco Central Europeu deve reduzir as taxas de juro este ano, afirma o governador do banco central de França, François Villeroy de Galhau. No entanto, de Galhau não comenta sobre o timing do primeiro corte nas taxas, disse o responsável no Fórum Económico de Davos. A expectativa, tanto na Zona Euro como nos EUA, é de uma aterragem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.