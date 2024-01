DJ MARKET TALK: BCE deve cortar taxa de depósito para 2,5% até ao final do ano

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve contrariar as expectativas de um corte das taxas de juro antecipado na reunião de janeiro na próxima semana, mas os eventuais cortes levarão a taxa de depósito para 2,5% face a 4% atualmente, diz Mariano Cena, economista europeu do Barclays Research, numa nota. O Barclays espera que o BCE inicie o alívio da política com um corte das taxas de juro de 25 pontos base em abril, seguido de cortes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.