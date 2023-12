DJ MARKET TALK: BCE deve cortar taxas mais cedo e mais rápido - Deutsche Bank

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank diz que o Banco Central Europeu vai cortar as taxas em 150 pontos base em 2024, mais do que o previsto anteriormente. O banco alemão aumentou na semana passada o volume de cortes do BCE para 100 pontos base face a 75 pontos base anteriormente, mas diz que isto foi demasiado tímido tendo em conta os dados mais recentes da inflação e o tom dos comentários oficiais. Um primeiro corte está previsto para abril,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.