DJ MARKET TALK: BCE deve efetuar mais dois aumentos de taxas de 25 pontos base

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu vai provavelmente aumentar as taxas de juro em incrementos de 25 pontos base este verão, refere Dieter Wermuth, economista e associado da Wermuth Asset Management, numa nota. Os cortes de taxas poderão surgir em 2024, mas para que isso aconteça será necessário que a inflação no consumidor seja vista num rumo bem definido para o alvo de 2%, refere. "O BCE pode e vai continuar a seguir as ...