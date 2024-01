DJ MARKET TALK: BCE deve esperar até junho para começar a cortar taxas

(DJ Bolsa)-- O primeiro corte das taxas de juro do Banco Central Europeu deve surgir em junho, contrariando as expectativas do mercado para um corte antecipado, dizem Francois Cabau e Hugo Le Damany, economistas para a Zona Euro da AXA Investment Managers. "A maioria dos recentes dados sobre a inflação e a atividade económica ficaram ligeiramente abaixo das mais recentes previsões internas [do BCE], não sendo suficientes para assegurar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.