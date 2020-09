DJ MARKET TALK: BCE deve expandir e prolongar PEPP em dezembro - Pimco

(DJ Bolsa)-- A Pimco espera que o BCE expanda e prolongue a dimensão do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, em dezembro, apesar de dever permanecer em piloto automático por agora, refere Konstantin Veit, gestor de portefólio de taxas europeias. "O outlook para a inflação não está a convergir suficientemente em direção à configuração pré-pandemia ao longo do tempo"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

