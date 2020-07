DJ MARKET TALK: BCE deve expandir PEPP no outono - AllianzGI

(DJ Bolsa)-- A Allianz Global Investors espera que o Banco Central Europeu expanda o Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, de EUR1,35 biliões no outono para alcançar as consideráveis necessidades de financiamento dos países, diz Franck Dixmier, responsável global de investimento para ativos de rendimento fixo da AllianzGI. Estas necessidades de financiamento podem atingir os EUR1,1 biliões em 2021, diz o responsável, e espera ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone