DJ MARKET TALK: BCE deve fazer mais uma subida de 25 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Ainda que o Banco Central Europeu tenha deixado a porta aberta a uma pausa em setembro, o banco central pode ter preparada mais uma subida das taxas de juro, diz Mabrouk Chetouane, responsável global de estratégia de mercado da Natixis Investment Managers, numa nota. "Acreditamos que o conselho de governadores vai optar por mais uma subida de 25 pontos base", diz, depois do aumento idêntico de quinta-feira. Para controlar a inflação, o BCE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.