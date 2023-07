DJ MARKET TALK: BCE deve fazer pausa após colocar taxa de depósitos nos 4%

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve subir as taxas de juro mais 25 pontos base na próxima semana, colocando a taxa de depósitos nos 3,75%, a que se seguirá nova subida de 25 pontos base em setembro para uma taxa terminal de 4,0%, dizem analistas do RBC Capital Markets. "Prevemos que o BCE faça uma pausa a partir daí, e apesar da recente subida dos mercados, vemos riscos ascendentes", dizem o estratega global de macroeconomia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.