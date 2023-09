DJ MARKET TALK: BCE deve fazer pausa, manter porta aberta a outra subida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Jefferies espera que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juro na quinta-feira, mas que deixe a porta aberta a outra subida das taxas nas próximas reuniões, diz Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa, numa nota. "Esperamos uma pausa hawkish pelo BCE esta semana", diz, acrescentando que os recentes dados fracos da Europa devem dar razão ao BCE para estar num modo de esperar para ver. "Não há urgê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.