DJ MARKET TALK: BCE deve fazer pausa nas taxas de juro, avaliar situação

(DJ Bolsa)-- Manter as taxas de juro nos níveis atuais permitiria ao Banco Central Europeu estudar os efeitos da restrição da política monetária, que começou a arrefecer a economia, diz Katharine Neiss, economista-chefe para a Europa da PGIM Fixed Income. A inflação continua elevada na Zona Euro e a subida dos preços da energia significa que vai demorar algum tempo a alcançar o alvo do BCE de 2%, diz Neiss numa nota....