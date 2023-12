DJ MARKET TALK: BCE deve focar-se na redução do balanço, contrariar desconto de cortes

(DJ Bolsa)-- A próxima reunião do Banco Central Europeu vai focar-se na discussão em torno da restrição quantitativa e na redução do balanço, assim como em contrariar os cortes das taxas de juro atualmente descontados pelo mercado, refere David Zahn, diretor de rendimento fixo da Franklin Templeton, numa nota. "O BCE deve anunciar um plano para reduzir o balanço tendo em conta que pareceria uma abordagem estranha ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.