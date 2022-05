DJ MARKET TALK: BCE deve igualar expectativas de taxas dos mercados em 2022

(DJ Bolsa)-- Será provavelmente ajustado esperar que o BCE vai concretizar os aumentos de taxas de juro que o mercado está a descontar para 2022, refere Gergely Majoros, membro do comité de investimento da Carmignac, numa nota. Para este ano, os mercados descontam aumentos de mais de 100 pontos base, de acordo com a Refinitiv. Em 2023, as perspetivas para a inflação e a economia europeia -- e dessa forma a dimensão da restriçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

