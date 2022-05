DJ MARKET TALK: BCE deve iniciar aumentos dos juros em 25 pontos base

(DJ Bolsa)-- É mais provável que o Banco Central Europeu inicie o ciclo de subida da taxa de juro com 25 pontos base em julho, como indicado pela presidente do BCE, Christine Lagarde, em vez dos 50 pontos base defendidos pela ala mais agressiva do conselho do governadores do banco central, disseram estrategas do SEB numa nota de research. Os comentários recentes de membros do BCE indiciam um BCE dividido, acrescentam. Os estrategas do SEB continuam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

