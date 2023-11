DJ MARKET TALK: BCE deve iniciar cortes de taxas em junho com abrandamento da inflação

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro deve abrandar ainda mais no próximo ano, atingindo áreas para além da energia e permitindo ao Banco Central Europeu começar a cortar as taxas de juro em junho, refere Marco Valli, diretor global de research do UniCredit Research num webinar gravado. O UniCredit espera cortes de taxas de 25 pontos base a cada trimestre a partir desse mês, colocando a taxa de depósitos nos 3,25% no final de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.