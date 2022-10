DJ MARKET TALK: BCE deve iniciar redução do balanço no 1T de 2023

(DJ Bolsa)-- O conselho de administração do Banco Central Europeu pretende iniciar a redução do balanço após as taxas de juro terem subido para um nível neutro, provavelmente no primeiro trimestre de 2023, escreveu o estratega-chefe Jussi Hiljanen e o economista Marcus Widen, do SEB, numa nota de research. O SEB prevê que o BCE aumente as taxas de juro em 75 pontos base na reunião de 27 de outubro -- em linha com as expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.