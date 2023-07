DJ MARKET TALK: BCE deve manter mensagem de dependência dos dados

(DJ Bolsa)-- A principal mensagem da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, será provavelmente sobre a importância da dependência de dados em futuras decisões de política monetária, disse Mohit Kumar, economista-chefe da Jefferies para a Europa, antes da reunião do BCE na quinta-feira. "Em resumo, achamos que o BCE manterá a porta aberta a novo aumento em setembro, mas sempre dependente dos dados"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.