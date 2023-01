DJ MARKET TALK: BCE deve manter mensagem hawkish na reunião de fevereiro

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base em fevereiro e confirmar que avançar com uma decisão semelhante em março continua a ser um cenário-base razoável, diz Jan von Gerich, analista-chefe do Nordea, numa nota. "Pensamos que a mensagem geral continua a ser hawkish, mas também há riscos de um tom ligeiramente mais suave", diz. A fasquia para um desvio da subida de 50 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.