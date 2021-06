DJ MARKET TALK: BCE deve manter PEPP intacto na reunião de quinta-feira

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não deve fazer qualquer mudança ao Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, na reunião de quinta-feira, de acordo com Ulrike Kastens, economista da DWS para a Europa. Apesar de alguns banqueiros centrais considerarem as condições financeiras da Zona Euro "favoráveis" mesmo na eventualidade de uma subida gradual das yields, outros vão querer limitar essa subida ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

