DJ MARKET TALK: BCE deve manter pico da taxa de depósito até pelo menos meados de 2024

(DJ Bolsa)-- A Generali Insurance Asset Management espera que a taxa de depósito do Banco Central Europeu atinja um pico de 3,75% e que seja mantida nesse nível pelo menos até meados de 2024, diz o economista sénior Martin Wolburg, numa nota. "Mesmo considerando o risco de uma restrição exagerada, pensamos que o BCE vai optar por subidas de 50pb nas próximas duas reuniões (março e maio) antes de acabar com o ciclo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.