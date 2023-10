DJ MARKET TALK: BCE deve manter-se atento aos salários, preços do petróleo

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve manter as taxas de juro na quinta-feira, pelo que a chave para os mercados é se a presidente Christine Lagarde vai querer manter as opções do banco central em aberto para mais subidas de taxas para além de outubro, diz Jamie Dutta, analista de mercado da Vantage. "Os responsáveis devem estar atentos ao esperado aumento dos preços do petróleo resultarem na dificuldade de alcançar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.