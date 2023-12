DJ MARKET TALK: BCE deve manter-se cauteloso no outlook monetário

(DJ Bolsa)--A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve salientar que é muito cedo para tirar conclusões precipitadas, apesar do abrandamento da inflação, afirma Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional da J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. "É provável que Lagarde sublinhe que a inflação subjacente continua demasiado elevada e que é necessário fazer mais progressos para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.