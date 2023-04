DJ MARKET TALK: BCE deve manter subidas cautelosas dos juros

(DJ Bolsa)--Devido à recente volatilidade do mercado financeiro, a UniCredit Research prevê que o Banco Central Europeu aja com mais cautela e aumente a taxa de depósito em 25 pontos base em maio, em vez de 50 pontos base, disse Francesco Maria Di Bella, estratega de rendimento fixo do banco italiano. Esse aumento previsto da taxa de juro deve ser seguido por mais dois aumentos de 0,25 pb em julho e setembro, elevando a taxa de depósito para 3,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.