DJ MARKET TALK: BCE deve manter taxas altas grande parte de 2024

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação da Zona Euro reforçam a visão de que o Banco Central Europeu terminou de subir as taxas de juro, com a inflação subjacente e o indicador principal de inflação abaixo do esperado, diz Jack Allen-Reynolds, economista sénior da Capital Economics para a Europa, numa nota. Mas o BCE não dever começar a cortar as taxas até à fase final de 2024, diz. O aumento do preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.