DJ MARKET TALK: BCE deve manter taxas de juro em outubro

(DJ Bolsa)-- O aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu em setembro, que elevou a taxa de depósito para 4,00%, foi provavelmente o último neste ciclo, afirmam em nota o estratega Jussi Hiljanen e o economista Marcus Widen, da SEB Research. Consequentemente, os estrategas consideram que o BCE deve manter a taxa diretora inalterada na reunião de 26 de outubro e quaisquer alterações nas políticas do balanço ou nas reservas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.